Jandarma çocuklara Ulu Önder’i anlattı

Alaca İlçesi Gazipaşa köyünde bulunan Ceritler ve İsmailli Köyü’nde bulunan ilk ve ortaokuldaki öğrenciler, 10-16 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında ziyaret edildi.

Öğrencilere, “Jandarma Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı ve Broşür” dağıtılarak, Jandarmanın tanıtımı yapılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve ilke ve inkılapları hakkında sohbet edildi.

Yapılan açıklamada “İçinde bulunduğumuz kontrollü hayat dönemi ile ilgili olarak pandemi tedbirlerine azami riayet edilmesi hususunda da gerekli uyarılarda bulunulmuştur” görüşüne de yer verildi.

(Haber Merkezi)

