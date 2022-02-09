Jandarma, asayiş olaylarının yüzde 94’ünü aydınlattı

Çorum Valiliği’nden İl Jandarma Komutanlığı’nın 2021 faaliyetleri hakkında bir açıklama yapıldı. 6 kasten öldürme ve 354 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılarak olaylarla ilgili olarak 689 şüphelinin yakalandığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Jandarmanın dedektifleri olarak adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 1.627 şahıs ve 23 araç yakalandı.

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı faaliyetlerde; hakkında yakalama kararı bulunan 7 FETÖ/PDY, 1 PKK/KCK, 5 DEAŞ, 1 DHKP-C ve 1 THKP/C olmak üzere toplam 15 şahıs yakalanmış olup, konu kapsamında istihbarat çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir.

KOM olayları kapsamında toplam 188 olay ortaya çıkarılmış, icra edilen faaliyetlerde 281 şahıs hakkında işlem yapılmış, 10 şahıs tutuklanmıştır.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; çeşitli çaplarda 25 adet tabanca, 37 adet av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 1.470 adet mühimmat ele geçirildi.

Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkol üretimi ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 47.132 litre kaçak/sahte içki, 152 şişe kaçak/sahte bandrollü alkollü içki, 25 adet boş alkollü içki şişesi, 1 adet sahte bandrol, 10 adet damıtma sistemi, 75 kg anason, 80 litre etil alkol, 647 paket kaçak sigara, 7.800 adet dolu makaron ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında; 2.667 kök yasadışı kenevir, 1.910.139 kök haşhaş, 132 gr kenevir tohumu, 2.344 gr kubar esrar, 19 gr toz esrar, 66 adet sentetik uyuşturucu hap (extacy), 12 adet sentetik uyuşturucu hap (Lyrica), 14 adet sentetik uyuşturucu hap (Symra), 40 gr. Bonzai, 48 Gr. Metamfetamin, 3,75 Gr. Skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde; tarihi eser niteliği taşıyan 57 adet obje (çanak, çömlek, lahit, altın yüzük, heykel) 1 adet dini eser, 97 adet sikke, 3 adet iş makinası, 44 adet muhtelif kazı malzemesi ve 5 adet dedektör ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı; terörle mücadele öncelikli olmak üzere emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır.” (Haber Merkezi)

