JANDARMA 182 YAŞINDA

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da İl Jandarma Komutanlığı’ndan bir heyet Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ve beraberindeki heyet Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Heyet burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Albay Uzunoğlu ve beraberindeki heyet Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından ise Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeni ile sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde yapılan ziyarette Vali Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı’nın 182. Kuruluş yıldönümünü tebrik ederek İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu’nun şahsında teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Uzunoğlu da, 182 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletin her zaman takdirini kazandığını, milletin Jandarmaya olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven ve sevgi bağını koruyarak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığında olduklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)

