Jandarma 180 yaşında

Jandarma’nın kuruluşu nedeniyle bugün ilk olarak saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. Törende İl Jandarma Komutanlığı’nın çelengi Atatürk Anıtı’na sunulacak. Daha sonra ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunacak. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmadan sonra Valilik önüne kadar Jandarma yürüyüşü yapılacak.

İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ yönetimindeki bir heyetin Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyareti ile devam edecek kutlamalarda Ulucami’de İkindi Namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulması, 16.00-19.00 saatleri arasında ise 15 Temmuz Şehitler Parkı (PTT önü) ve AHL Park AVM’de Jandarma’yı tanıtıcı stant açılması ile son bulacak.

(Volkan SINAYUÇ)