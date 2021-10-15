İzzet Tepe vefat etti
Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe'nin amcaoğlu İzzet Tepe (58), ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Güncel 15.10.2021, 23:34
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Mecitözü İlçesi Şeyhler Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ahmet Tepe'nin oğlu, Müşeref, Hasan, İsmet ve Fatma'nın kardeşi, Ceyda ve Çagatay'ın babası İzzet Tepe, elma ağacından düşerek ağır yaralı olarak Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzzet Tepe, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Şeyhler Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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