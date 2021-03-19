İzolasyon yurdunda 7 kişinin karantinası devam ediyor

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 12 Mart-19 Mart tarihleri arasında 25 adet ihbar alınırken, bu ihbarların 2 tanesi asılsız ya da mükerrer, geriye kalan 23 ihbar hakkında ise gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Halen 7 kişinin izolasyon yurdunda karantinalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Mahalle Denetim Ekiplerince 2.552 kişi denetlenirken, 22.442 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 6 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 105 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce 12.03.2021-19.03.2021 tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 13 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 19.03.2021 tarihi itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 7 kişidir.” (Haber Merkezi)