İzolasyon kurallarını ihlal eden 8 kişi yurda yerleştirildi

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ettiği belirtilerek, “Mahalle Denetim Ekiplerince 834 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 13 bin 541 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 3 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 105 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce 19-26 Şubat tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 8 kişi tespit edilerek yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 26 Şubat itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden 4 kişidir” ifadelerine yer verildi.