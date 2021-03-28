İzolasyon kurallarına uymayan 11 kişi daha yurda yerleştirildi

Çorum’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halen 2 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü de bildirildi.

Çorum Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 19 Mart – 26 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri 19.03.2021-26.03.2021 tarihleri arasında ilimiz merkez ve ilçelerinde 30 adet ihbar aldı. Bu ihbarların 1 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 29 ihbar mahalle denetim ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapıldı. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekiplerince 4 bin 79 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 18 bin 60 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 11 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na yolllandı. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 184 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerince 19 Mart – 26 Mart 2021 tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 11 kişi tutanakla tespit edilerek yurda yerleştirildi. Halen izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden ise iki kişi bulunmaktadır”

(Haber Merkezi)

