İzolasyon kaçağı 28 kişi daha yurda yerleştirildi

Çorum'da koronavirüs nedeniyle evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 28 kişi daha tutanakla tespit edilerek yurda yerleştirildi.

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çorum Valiliği tarafından İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin 9-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada 9-16 Nisan tarihleri arasında İl Salgın Denetim Merkezi’ne 55 ihbarın yapıldığı, bu ihbarlardan 6 tanesinin asılsız veya mükerrer olduğu, geriye kalan 49 ihbarın ise mahalle denetim ekiplerince değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekiplerinin 8 bin 791 kişi ile 11 bin 567 işyerinin gelen ihbarlar neticesinde resen denetlendiği belirtilen açıklamada; “Yapılan denetimler sonucunda kişi ve işyerlerine gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 15 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 108 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır” görüşüne yer verildi.

Açıklamada ayrıca İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekipleri tarafından 09-16 Nisan tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 28 kişinin tutanakla tespit edilerek yurda yerleştirildiği, 16 Nisan 2021 tarihi itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden kişi sayısının ise 5 olduğu vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)

