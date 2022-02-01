İzmir’in ilk Gayrimenkul  Çözüm Merkezi kuruldu

Arsatürk A.Ş. , müşterilerinden gelen yoğun istek ve talepler doğrultusunda Gayrimenkul Çözüm Merkezi adı altında hukuk servisini hayata geçirdi.

İzmir Bornova Yakaköy merkezli olarak, uluslararası arsa gayrimenkul yatırımı ve pazarlaması konularında faaliyet gösteren Ege Bölgesinin ilk ve tek kurumsal arsa ofisi Arsatürk Gayrimenkul A.Ş. , Gayrimenkul Çözüm Merkezi ile bir ilke daha imza attı.

“SORUNLU ARAZİLERİ EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Arsatürk Gayrimenkul Çözüm Merkezi avukatı Deniz Gürün; uzun süren gayrimenkul davalarının, çok değerli arsa ve gayrimenkulleri değersiz hale getirdiğini, hissedarların daha hızlı ve pratik çözümler aradığını, uzun yıllar beklemek istemediklerini, bu maksatla tüm hissedarları ortak paydada buluşturan, hukuki ortak çözümler konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.Hukuki süreçlerin kısalması veya ortak anlaşma ile özellikle mirastan intikal çok hissedarlı arsa ve arazileri daha hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

“FARKIMIZ GERİ ALIM GARANTİMİZ”

Yatırımın Doğru Adresi sloganı ile yola çıkan ve “Farkımız Geri Alım Garantimiz” diyen Arsatürk Gayrimenkul A.Ş. Ege Bölgesinde markalı arsa projeleri yapan ilk ve tek firma olup arsalara Garanti Belgesi düzenleyen yine ilk ve tek firma olarak niteleniyor.

Gayrimenkul Çözüm Merkezi ile yine çok önemli bir ilke imza atılırken, müşterilerin ve sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmaların devam edeceği bildirildi. (Ali Erol DİKER)

