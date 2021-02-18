İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Gençlerin yolunu açın”

Atama bekleyen mezunların hak arama mücadelesi ile oluşturduğu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Platformu’nu temsilen bir grup genç, sorun ve taleplerini iletmek üzere CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’i TBMM’de ziyaret etti. CHP Grup Toplantısı’na da katılan platform temsilcileri Atila Sertel’e sorunlarını anlatan bir dosya sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Atila Sertel, “Tıbbi Sekreterler, hemşireler, laborantlar ve diğer sağlık bölümlerinden mezun olanlar gibi Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri de atama bekliyor. Bakanlıklara ve ülkeyi yöneten tek kişiye sesleniyorum; bu gençlerin yolunu açın, engel olmayın onlara kadro sağlayın” dedi.

(Haber Merkezi)