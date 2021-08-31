İzmir Enternasyonal Fuarı 90. kez kapılarını açıyor

Cumhuriyet'in en eski değerlerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl 90'inci kez kapılarını açacak olmanın heyecanını yaşıyor. 90'ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı Basın Toplantısına, ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı. (İHA)

