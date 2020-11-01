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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 64, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu bildirdi.

Güncel 01.11.2020, 11:40 01.11.2020, 20:13
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Açıklamada, 940 kişinin yaralandığı, bunlardan 722'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 947 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.


 

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