Son Dakika

İzmir'deki depremde can kaybı 98'e yükseldi

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Güncel 03.11.2020, 00:20 03.11.2020, 02:37
35
İzmir'deki depremde can kaybı 98'e yükseldi

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu. 

5 kişinin durumu ağır 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 03 Kasım 2020
İmsak 05:39
Güneş 07:04
Öğle 12:29
İkindi 15:16
Akşam 17:43
Yatsı 19:03

Gelişmelerden Haberdar Olun

@