Flaş Haberİzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu
İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu
AFAD, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.
Güncel 02.11.2020, 01:53 02.11.2020, 10:30
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.
Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.
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