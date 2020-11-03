İzmir'deki depremde can kaybı 102'ye yükseldi
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102 olduğunu bildirdi.
Güncel 03.11.2020, 00:20 03.11.2020, 10:45
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.10 itibarıyla, 30 Ekim'de İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntı kaydedildi.
Depremde 102 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi devam ediyor.
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.
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