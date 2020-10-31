İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: 20 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı https://t.co/KYXuvB0Tq9 pic.twitter.com/ySIzMXzNkf — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 30, 2020

20 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 799'a yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 25'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 277 artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada biri boğulma nedeniyle olmak üzere 20 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği, İzmir'de 738, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 799 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binanın 4'ünde çalışmaların tamamlandığı, 13'ünde ise sürdüğü ifade edildi.

2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Bayraklı 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

Bayraklı ilçesinde çöken binalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 283. Sokak'taki binanın enkazından Erol Subaş isimli vatandaşı çevredekilerin alkışları arasında çıkardı. Subaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü.

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi.

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi.