İzmir CHP heyetinden, Çorum İl Başkanlığına ziyaret
İzmir CHP heyeti, Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.
Güncel 10.07.2020, 15:50
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İzmir Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Çolak, İlçe Kongre Delegesi Elvan Yatar, İl Delegesi Nasil Uylaş ve Parti Üyesi Hüseyin Taş, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ü ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında her iki ilin parti çalışmaları değerlendirilerek ülke gündemi üzerine bilgi alışverişi yapıldı.
İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İzmir heyetine teşekkür etti.
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