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İzlenme rekorlarına koşan diziler, koronavirüse takıldı

Yılın ilk çeyreğinde izleyicileri ekran başına kilitleyen televizyon dizileri, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte, yeni bölümler çekilemediği için izlenme rekoruna doğru yarışlarını sürdüremediler.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:26
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İzlenme rekorlarına koşan diziler, koronavirüse takıldı

Televizyonlar, çok izlenen dizilerin eski bölümlerini tekrar vermek suretiyle gündem dışı kalmamaya çalışıyorlar.

Medya takip kurumu Ajans Press, yılın ilk çeyreğinde medyaya damga vuran dizileri çıkardı. Ajans Press’in 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği yazılı basın incelemesinde, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 396 haberle Mucize Doktor olduğu görüldü. En çok konuşulan ikinci dizi ise 349 habere konu olan atv’den Kuruluş Osman. Hakkında 299 haber yansıması tespit edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok konuşulan üçüncü yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova 266 haberle dördüncülük koltuğunda yer alırken Arka Sokaklar 254 haberle beşinci oldu.

Star TV’de yayımlanan Sefirin Kızı 224 haberle altıncı, Babil dizisi 219 haberle yedinci, Kanal D’den Hekimoğlu 210 haberle sekizinci, Show TV’den Çukur 171 haberle dokuzuncu, FOX TV’den Yasak Elma ise 166 haberle onuncu sırada yer aldı.

(Haber Merkezi)

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