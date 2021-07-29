İzlemek için sıraya giriyorlar

Çorum’a kültürel, ticari ve turizm anlamında katkılar sağlayacak olan tarihi bedesten ve yer altı otoparkı projesinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 4 bin 300 m2 arsaya inşa edilen proje çalışmaları tam hız devam ederken,



Bedesten ve yer altı otopark projesi, henüz inşaat aşamasındayken vatandaşlar tarafından da ilgi ile takip ediliyor. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde yer alan projeyi, meraklı gözlerin izlemesi için şantiyeye izleme alanı yapıldı.



İnşaatı izleyen bir vatandaş, “Şahane, süper olmuş. Maşallah çok güze çalışıyorlar. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Merak ediyorduk ne yapıldığını, şimdi izleme fırsatımız oldu. Projeden şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Çalışmaları izlemenin insana bir rahatlama verdiğini dile getiren bir vatandaş, “İnşaatı izlemek keyif veriyor. Belediyeyi kutluyorum hem tedbirli çalıştığı hem de bizlere izleme fırsatı verdiği için. Soma Maden İşletmesi’nde 27 yıl çalıştım ben, o göçen yerden geldim, riski gördüm ayrıldım. Bu işlerde önce emniyet sonra iş” diye konuştu.



