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İzinsiz kıyma çekenlere zabıtadan sıkı denetim
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kıyma çekimi yapan işyerlerine baskın yaptı. Denetimler sonucu yaklaşık 15 iş yerine tutanak tutuldu.
Güncel 11.07.2022, 02:01
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Zabıta denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Her Kurban Bayramında mahalle arası ve izinsiz işyerlerinde kıyma çekimi yapanlara yönelik Zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerine devam eden Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı ile oynayanlara göz açtırmıyor. Yaklaşık 15 iş yerine baskın yapan Zabıta ekipleri, hijyensiz olması ve izinsiz kıyma çekimi yapması sebebiyle tutanak tuttu. Kurban hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm tedbirleri alan Çorum Belediyesi, her türlü ihbarı değerlendiriyor, gerekli çalışmaları yapıyor.
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