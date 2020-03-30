İzin belgesi olmadan şehirler arası seyahat yapılamayacak

Yapılan toplantıda iller arası otobüs seferlerinin Seyahat İzin Kurulu tarafından düzenlenecek izin belgesi ile yapılmasına karar verildi.

Öte yandan tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş oldukları yerde kalacak yeri bulunmayanların şehirlerarası yolculuk yapması seyahat izni ile mümkün olabilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olanlar, Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak ve talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” verilecek. (Haber Merkezi)