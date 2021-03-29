İzciler evde kamp yaptı

İzci öğrenciler üç gün boyunca kendi imkanlarıyla evlerinde kamp yaptı. Oturma odalarına ve salonlarına evdeki malzemeleri kullanarak çadır kuran izciler bunun yanında Bayrak Töreni, Çevrimiçi Kamp Ateşi Programları, Akraba ve Dost Aramaları, İyilik Yap Etkinlikleri, Yemek Yapımı, El İşi- El Sanatı Becerileri gibi faaliyetlerde bulundu.

Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Müdürü Mustafa Özdemir, haftasonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde vakit geçiren çocuklar ve ailelerin birlikte vakit geçirmelerine ve aile bireylerinin ilişkilerinin pekişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Mustafa Özdemir; “Üç gün sürecek faaliyet boyunca çocuklar pazar gününe kadar ‘evde izci kampı’ yapacaklar. Diğer aile bireyleri de oba arkadaşları olacak. Her aile kendi içinde bir takım oluşturup diğer ailelerle tatlı bir rekabet içine girecekler. Bu takım oyununda yönlendirici ve lider evin çocuğu yani izcimiz olacak. İzcilerimiz ve ailelerine faaliyetimize katıldıkları için çok teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)

