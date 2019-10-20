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“İyilik yap iyilik bul”

Zafer İlkokulu Müdürü Aydın Asar, Florentina Popescu kuruculuğunda başlayan 'PAY IT FORWARD' filminden esinlenerek oluşturulan 'İyilik Yap İyilik Bul' Etwening projesini başlattıklarını kaydetti.

“İyilik yap iyilik bul”

Zafer İlkokulu Müdürü Aydın Asar, Florentina Popescu kuruculuğunda başlayan 'PAY IT FORWARD' filminden esinlenerek oluşturulan 'İyilik Yap İyilik Bul' Etwening projesini başlattıklarını kaydetti.

20 Ekim 2019 Pazar 21:33
“İyilik yap iyilik bul”

Farklı ülke ve şehirlerden 80 okulun katıldığı projede, paylaşmayı, yardımseverliği, nezaketi, işbirliğini ve iyilik yapmayı yaygınlaştıracaklarını ve aylık olarak yapılacak farklı etkinlikler planladıklarını belirten Asar, ülkeyi, dünyayı korumak, güzelleştirmek ve değerler konusunda farkındalık oluşturmak için Zafer İlkokulu Ana sınıfı olarak bir adım kendilerinin attığını vurguladı. Aydın Asar ilk ay etkinliğinin doğa ve çiçek sevgisi kazandırmak ve misafirperverlik olduğunu ifade etti. (Haber Merkezi) aydetti.

İmam Hatiplerin ortak amacının; Allah’ın insana has kıldığı aklı müminin imanıyla buluşturarak insanoğluna faydalı olabilen bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Erul, “İmam Hatipli olmak, dava adamı olmak, hak ile batıl mücadelesinde Hakk’ın yılmaz savunucusu olmaktır. Ümmetin derdiyle dertlenmek, adalet yeryüzünde hâkim oluncaya kadar mücadele etmektir. Sabretmektir, gecenin en karanlık vaktinde şafağın en yakın vakti olduğu bilinciyle “Allah var gam yok” diyebilmektir. Sorumluluk sahibi olmaktır, dünyadaki tüm mazlumların yanında olmaktır, “Kim var?” diye seslenildiğinde “Ben varım” diyebilmektir. İmam Hatipli olmak Modaya değil Hakk’a uymaktır, marka değil iffet elbisesi giymektir” dedi.

Konuşmalar sonunda üst sınıf öğrencileri 5. ve 9. Sınıf öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye etti. (Haber Merkezi)

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