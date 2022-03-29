İyilik TIR’ları yola çıktı

Kampanya kapsamında Müftülük, İlçe Müftülükleri, TDV şubeleri ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan iki TIR insani yardım malzemesi (54 ton un), dualarla törenle İdlib’e uğurlandı.

Uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Sınırımızın hemen yanı başında yaşanan, insanın içini parçalayan ve son derece olumsuz şartlarda yaşamak zorunda kalınan Suriyede’ki insanlık dramı üzerine başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin yardımlarıyla oluşturan yardım tırlarının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin.” dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Biçer'in yaptığı dua ile yardım tırları Suriye'ye doğru yola çıktı.

(Volkan SINAYUÇ)

