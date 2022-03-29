İyilik TIR’ları yola çıktı
Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi koordinesinde “Sen Açken Ben Uyuyamam” sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan iki TIR insani yardım malzemesi Suriye’ye uğurlandı.
Güncel 29.03.2022, 20:40
5
Kampanya kapsamında Müftülük, İlçe Müftülükleri, TDV şubeleri ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan iki TIR insani yardım malzemesi (54 ton un), dualarla törenle İdlib’e uğurlandı.
Uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Sınırımızın hemen yanı başında yaşanan, insanın içini parçalayan ve son derece olumsuz şartlarda yaşamak zorunda kalınan Suriyede’ki insanlık dramı üzerine başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin yardımlarıyla oluşturan yardım tırlarının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin.” dedi.
Konuşmaların ardından Müftü Biçer'in yaptığı dua ile yardım tırları Suriye'ye doğru yola çıktı.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19