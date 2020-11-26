“İyilik, sevgi ve barışı örgütleyeceğiz”

Kadına yönelik şiddetin protesto edildiği, kadın cinayetlerine kurban giden kişilerin fotoğraf ve isimlerinin taşındığı eylem sırasında kadına yönelik şiddetin son bulması için bazı sloganlar atıldı.

Etkinlik sırasında CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ile Çorum Kadın Platformu adına Nurcan Doğan tarafından açıklamalar yapıldı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “Örgütlü kadının karşısında hiçbir güç duramaz. Biz kadınlar sevgiyi, iyiliği, barışı örgütleyeceğiz. Biz kadınlara uygulanan şiddete dur demek için örgütleneceğiz. Bizler dayanışma ve direnci örgütledikçe, çoğaldıkça, büyüdükçe sesimiz daha gür yankılanacaktır” dedi.

“ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜĞÜ, ÖRGÜTLÜ GÜÇLE YENEBİLİRİZ”

Kamile Anar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyerek 3 atölye çalışması ve çeşitli toplantılarla hazırlandık. Amacımız aksayan eğitimin, çöken ekonominin, yokluğun, işsizliğin, adaletsizliğin sonucunda her gün katlanarak artan kadın ölümlerine, tacize, tecavüze ve çocuk istismarına karşı güçlenerek sesimizi çıkarmak ve haykırmaktır.

Daha geçtiğimiz hafta Çorum’da ayrıldığı eşi tarafından bir kadın, çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Çocuklar, hem annelerinin, hem de babalarının ölümüne şahit oldular. Düşünün o çocukların travmasını. Bir diğeri ayrıldığı eşinin erkek kardeşini ve annesini öldürdü. Bu her gün öldürülen onlarca kadınlar ve ortada kalan çocuklar yüreğimizi dağlamaktadır. Bu ülkede hak, hukuk, adalet, eğitim ve ekonomi düzelmediği sürece bu ölümleri durduramayız.

Onun için toplumun temelini oluşturan, her gün taciz, tecavüz ve ölümlerle karşı karşıya olan biz kadınların birleşerek, bu platformları çoğaltarak, dayanışma içerisine girerek, el ele vererek, güçlenerek karşı durabiliriz. Çünkü bu karanlığı ve örgütlü kötülüğü ancak örgütlü bir güçle yenebiliriz.”

Çorum Kadın Platformu temsilcisi Nurcan Doğan ise “Biz kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız” dedi.

Kadın Platformunun eylemine bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. (Haber Merkezi)