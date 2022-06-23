Son Dakika

İyilik Sağlık Derneği hekimleri Mali'ye sağlık hizmeti götürdü

Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kurduğu İyilik Sağlık Derneği, Mali'ye Türkiye'den yaklaşık 1 ton ilaç ile sağlık hizmeti götürdü.

Güncel 23.06.2022, 22:28
19
İyilik Sağlık Derneği hekimleri Mali'ye sağlık hizmeti götürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle 19 Haziran'da yola çıkan Türk doktorlar, yaklaşık 7 saatlik uçak yolculuğunun ardından Mali'ye ulaştı.
Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili ve İyilik Sağlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli ile ekibi, birinci gün başkent Bamako'daki Center Hospital Reference de Bamako Başhekimi Hata Thiathe ve Sikasso bölgesindeki Center Hospital Reference de Bougouni Başhekimi Mala Sylla ile bir araya geldi.
Görüşmede, dernek ile yerel sağlık kuruluşlarının bundan sonraki süreçte yapacağı iş birliği konuları değerlendirildi.
Ziyaretin ikinci gününde ise Sezikli ile ortopedi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bayram, çocuk hastalıkları uzmanı Talha Karadoğan, acil tıp uzmanı Hüseyin Aycan Özsemerci ve halk sağlığı uzmanı Çağı Emin Şahin, Sikasso'daki hastanede hastaların sağlık kontrolünü yapmaya başladı.

Saha koordinatörü Abdullah Uçak ve sağlık memuru Fatih Korkmaz'ın desteğiyle yerel doktorlarla iş birliğinde yürütülen kontrollerde hastaların sağlık sorunları tespit edilerek tedavileri yapıldı.
Prof. Dr. Sezikli, dernek olarak TİKA iş birliğinde üçüncü kez Afrika'da çalışma yaptıklarını söyledi.
Başkente 350 kilometre mesafedeki Sikasso bölgesinde çalışma yaptıklarını belirten Sezikli, sağlık taramasının yanı sıra sünnet hizmeti de verdiklerini anlattı.
Üç gün sürecek taramada mümkün olduğunca fazla insanı sağlık hizmetiyle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Sezikli, “Elimizdeki malzemelerle maksimum hizmeti vermek istiyoruz. Buradaki sağlık sıkıntılarına hem dikkati çekebilmek hem de merhem olabilmek istiyoruz” dedi.
Yerel sağlık sorunlarıyla ilgili bölge yöneticileriyle görüşme yaptıklarını dile getiren Sezikli, şunları kaydetti:
“Bundan sonraki dönemde katarakt operasyonları yapmak için bir hastane ile görüştük. 4 ay içinde katarakt cerrahisi için yine buraya geleceğiz. Halk sağlığıyla ilgili görüşmeler de yaptık. Türkiye olarak, Türkiye'deki sağlık çalışanları, hekimler olarak ülkemize hizmetin yanında Afrika'da ihtiyaç duyulan bölgelere neler yapabileceğimizle ilgili araştırmalarımıza devam ediyoruz.” (AA)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@