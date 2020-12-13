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İyilik melekleri iş başında

Çorum Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Güncel 13.12.2020, 20:25
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İyilik melekleri iş başında

Çorum Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’den 5 ortak okulla eş zamanlı olarak yürütülen Çorum il koordinatörlüğünü Şehit Osman Arslan Kız AİHL matematik öğretmeni Çağlar Aktürk’ün yaptığı “Mutlu Et, Örnek Ol!” eTwinning projesi okul bünyesinde çeşitli etkinliklerle yürütülüyor.

Proje ile birlikte sosyal hayatta toplumu ayakta tutan temel unsurlardan biri olan ve toplumda gitgide yok olmakta olan “iyilik yapma” duygusunu örnek davranışlar gerçekleştirerek insanlara hatırlatmak ve paylaşma ve dayanışmayla insanların mutlu edilmesinin hedeflendiği belirtildi. (Haber Merkezi)

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