İyilik gibi incelik de bulaşıcıdır

Güzel işler yapma, iyilik üretme arzularını kamçılarsınız.

YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi, Resim Öğretmeni Nazife Çiçek’in sosyal medyadaki böylesine “ince” bir paylaşımı da, aynı nezaketle karşılığını buldu.

Nazife Çiçek öğretmen, Çorumgaz yöneticilerine hitap ederken, “Öncelikle hepinize, şu salgın sürecinde çalışma cesaretiniz sebebiyle çok teşekkür ediyorum” dedikten sonra, mesajını şöyle sürdürdü:

“Çalışanlarınızdan Nurten (Soysal) hanım ile 444’lü numaranız üzerinden oraya hiç gelmeden temiz ve güleryüzlü bir iletişimle yeni dairemin aboneliği için görüştük. Kendisine ve yol göstericiliğine hayran kaldığımı güleryüzünü ve doğrudan iletişim yeteneğini çok takdir ettiğimi belirtmek istedim. Böyle bir süreçte bir ilk abonelik işleminin bu kadar seri ve karşılıklı güven duygusu içinde gerçekleşmesi çok umut verici. Kendisini ve sizleri tebrik ediyorum. Sayenizde sanırım yeni bir arkadaş kazandım.”

Bu paylaşım üzerine, Çorumgaz’dan da aynı incelikte şu karşılık geldi:

“Bu zor günlerde, tüm dağıtım bölgelerimizde yaşayan 1.5 milyon vatandaşımız temiz enerji doğalgaz ile yuvasını ısıtsın, yemeğini pişirsin, sıcak suya kolayca ulaşabilsin diye 450 personelimizle 7/24 yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız için övgü dolu sözlerinizle kıymetli çalışma arkadaşımız Nurten Hanım özelinde bizleri onore ettiniz. Teşekkürler Nazife Öğretmenimiz.”