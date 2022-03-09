İyilerden “Uygur kadınları” çağrısı

“Uygur Kadınları ve zulüm gören tüm kadınlar için 8 Mart'ta 8 Dakika Ayağa Kalk” diyen İYİ Partili yöneticiler Kadeş Barış Meydanı’nda farkındalık eylemi gerçekleştirdi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirel ve İyi Parti İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile partililerin katıldığı açıklamada, Uygur Türkleri için ayağa kalkmanın vaktinin geldiği belirtildi.

İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü buruk kutladıklarını dile getirerek, “Bütün dünyada ezilen, baskı altında bulunan, zulüm içerisinde bulunan kadınlar için toplandık. Bugün Ukrayna’da süren savaşta yine en mağdur olan kadınlardır. Biz özellikle Doğu Türkistan’daki Uygur kadınlarının baskı ve zulmüne dikkat çekmek açısından bütün dünyadaki ezilen, mağdur olan tüm emekçi kadınları adına bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü buruk kutladığımızı belirtmek istiyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)