“İyi yetişmiş insanları topluma kazandırmaya çalışıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Öztürk, TRT Haber’de, Sezen Yüce’nin sunduğu ve eğitim danışmanlığını Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu'nun yaptığı “Eğitim Editörü” programına katılarak, üniversite ile ilgili soruları yanıtladı.

Covid-19 salgınının, üniversite eğitimine olan etkilerine dair soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Öztürk, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle online uzaktan eğitimi başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kendi yazılım ekibimiz ve hocalarımızla online dersler yaptık. Biz her ortamda ve durumda her şeye hazırlıklıyız” ifadesini kullandı.

Hitit Üniversitesi’nin, Çorum’da 2006’da kurulduğunu anlatan Öztürk, Çorum’un Hitit’lere dayanan kültürel, tarihi ve aynı zamanda Anadolu kaplanları arasında sayılabilecek bir sanayi şehri olduğunu ifade etti. Hitit Üniversitesi’nin böyle bir mirasın üzerinde kurulduğunu anlatan Öztürk, “Böyle bir ortamda Hitit Üniversitesi’nin üzerine düşen birkaç görev var; bunlar nitelikli uzman, mühendis ve nitelikli işgücü yetiştirmek. Bununla ilgili olarak üniversitemizin çok köklü fakülteleri ve çok köklü alanları zaten yerleşmiş durumda. Mühendislikten sağlık bilimlerine kadar geniş yelpazedeyiz. 228 ayrı önlinas ve lisans programımız var toplamda. Kendilerini yayınlarıyla ispatlamış hocalarımız tarafından programlar, eğitimler sürdürülmektedir” dedi.

Hitit Üniversitesi’nin, Türkiye’de her yıl 2000 yılı sonrası kurulan üniversitelerin yayın ve araştırma kapasitelerini ölçen URAP sıralamasında, 2019 yılında 15. sırada yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Öztürk, bu yıl üniversitenin 10. sıraya yükseldiğine dikkat çekti.

“TÜRKİYE’DE MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ ALANINDA İHTİSASLAŞAN TEK ÜNİVERSİTEYİZ”

Tarım, hayvancılık, spor, sağlık alanında ihtisaslaşan üniversiteler bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Türkiye’de tek üniversite olduğunu dile getirdi.

Tıp Fakültesi’nin ciddi bir sıçrayış yaptığını anlatan Rektör Öztürk, “Tıp Fakültemiz’de Türkiye’de üç merkezden bir tanesi var. O da Diyabetik Ayak Merkezi. Diyabetik Ayak Merkezi dediğimiz ihtisaslaşma gerektiren bir alan. Diyabetik Ayak Merkezi yanında çok güzel Kardiyak Rehabilitasyon Merkezimiz var ki bölgede sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından örnek olarak gösterilmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi alanında da biz çok iyi ihtisasımızı elde etmiş olduk. En son Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam, Amerika’dan bir üniversite ile bu konu üzerinde, onların bize ulaşmaları neticesinde ortak çalışmalar yapıyor. Yine İspanya’dan, Japonya’dan gelen bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yapıyoruz. Uluslararasılaşma anlamında tıp fakültemiz ciddi ön almış durumda” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN KARİYERİNE DOKUNAN DİPLOMALAR VERMEK DURUMUNDAYIZ”

Öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik yapılan çalışmalara dair soruyu da yanıtlayan Prof. Dr. Öztürk, “Öğrencilerimizin kariyerine dokunan diplomalar vermek durumundayız. Diploma sadece teorik bilgileri kapsayan diploma olamaz. Ne yapmamız lazım? Mezunlar ve Kariyer Merkezimizi açarak içini zenginleştirdik. Kendi materyalleri var. Örneğin 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize kamuda görev almak isterlerse online KPSS eğitimini ücretsiz vereceğiz. Aynı şekilde 7+1 uygulaması var, bu uygulamaya mühendislikte başladık. Bir de Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapan 8 üniversiteden birisi olarak, öğrencilerimize tek başına diploma değil mesleki yeterlilik belgesini, sınavını yaptıktan sonra, yanında vereceğiz” dedi. (Haber Merkezi)