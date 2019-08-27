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İYİ Parti’nin yeni Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert oldu

İYİ Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten Kürşat Âşık’ın Gençlik Kolları Genel İdare Kurulu üyeliliğine gelmesiyle boşalan il başkanlığına, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk’un telkinleri ile Emre Hidayet Mert atandı.

İYİ Parti’nin yeni Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert oldu

İYİ Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten Kürşat Âşık’ın Gençlik Kolları Genel İdare Kurulu üyeliliğine gelmesiyle boşalan il başkanlığına, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk’un telkinleri ile Emre Hidayet Mert atandı.

27 Ağustos 2019 Salı 20:03
İYİ Parti’nin yeni Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert oldu

Şimdiye kadar görev yapan başkan ve yöneticilere teşekkür eden İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yeni atanan Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Hidayet Mert’e görevinde başarılar diledi.

Atama haberini duyuran Özsaçmacı partide yaptığı konuşmada, “Türk milletinin binlerce yıllık medeniyet yolculuğu da, hiç şüphesiz, ileriye doğru olacaktır. Buradan Aziz milletimize sesleniyorum; en düşük gelirlinin bile huzur içinde yaşayabildiği bir Türkiye mümkündür. İşsizlerin bile, gelecek kaygısı duymadığı bir Türkiye mümkündür. En ücra köydeki çocukların bile, kaliteli eğitim alabildiği bir Türkiye, mümkündür. Yolsuzluğun, adam kayırmanın ortadan kalktığı bir Türkiye, mümkündür. Biz bu yola çıkarken, içinde bulunduğum vaziyetin ahval ve şeraitini düşünmedik. Hatırlayın karanlıkları aydınlatmaya geldik demiştik. Uzattığımız eli tuttunuz. Bir olduk, büyüdük, işte buralara geldik. İYİ Parti nereden geldiğini unutmayacak. Evet, yolumuz çetin. Memleket aşkıyla yola düşene cefa etmeye hazır, onca düşman var. Bizimse ihalemiz yok, tetikçi medyamız yok, devlet imkânlarımız yok. Fakat bizde de, Asya bozkırından getirdiğimiz maya ve en karanlık günden en aydınlık şafağı çıkaran bir Türklük vardır! ‘Güneş tuğ, gök çadır olsun’ diyen Oğuz Kağan dan ilham aldık, güç aldık, hız aldık geliyoruz!” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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