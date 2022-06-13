“İYİ Parti’nin oyu % 23.5”

İYİ Parti’nin Çorum ve ilçeleri ile Ankara teşkilatı, İskilip’te düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Toplantıda konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Oyumuz yüzde 23,5” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ve beraberindeki heyetin İskilip ziyaretine katılan Başkan Şahiner buradaki toplantıda konuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, partisinin anketlerdeki oy oranını da paylaştı. Abdulkadir Şahiner, “Bu birlik ve beraberliği Türkiye’de iktidar olacağımızın işareti olarak görüyoruz. Aşamayacağımız hiçbir konu yok. İYİ Parti zor bir süreçten geçti. Ancak sizlerin birlik ve beraberliği, Allah’ın sevgisiyle bu olayların hepsini atlata atlata iktidara geliyoruz. Bana şuanda özel olarak gelen ankette oyumuz yüzde 23,5 arkadaşlar. Ama bu yeterli mi, değil. Allah’ın izniyle biz yüzde 30’ları geçip yüzde 40 ile iktidara geleceğiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

