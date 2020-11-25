İYİ Parti’nin kararlı “hastane nöbeti”

Devlet Hastanesi’nin devasa binalarının işlevsiz bırakılmasının anlamsızlığı kısa sürede anlaşıldı ve iktidar partisi yetkilileri de, burada, gerekiyorsa binalarda güçlendirme yapılarak, 200 yataklı bir hastanenin hizmete açılması gerektiği görüşünde birleştiler ve bu yönde Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundular. Hastane’nin 2021 yılında açılacağı yolunda sözler alınmış olsa da, koronavirüs salgınının çığırından çıkması ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nin tıkanması karşısında, kamuoyunda “Daha ne bekleniyor?” tepkisi oluşmaya başladı.

19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu’nun, 20 Kasım 2020 Cuma günü “Millet patır patır ölüyor, eski hastaneyi hemen açık” başlığıyla verdiğimiz açıklaması, Çorum kamuoyunun “hastane” talebinin doruk noktaya çıktığının ilanı gibiydi. Ardından, İYİ Parti Çorum Teşkilatı, eski Devlet Hastanesi’nin yeniden açılması isteğiyle, küçük bir poliklinik hizmeti ile sınırlanan bina önünde nöbet tutmaya başladı. İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, koronavirüs hastalarının ilçelere sevk edilmeye başlandığına dikkat çekerek, iktidar partisi yetkililerine “Ölen günahsız insanların vebali sizin olur” diye seslendi.

İYİ Parti’nin “hastane” nöbetleri kararlılıkla devam ederken, Çorum’un gündemi de tamamen “salgın” ve “hastane”ye dönüştü. Konuya ilişkin görüşlerini gazetemize ileten yurttaşlar, Çorum’un ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili olarak yıllardır “vaad”den başka bir karşılık göremediklerini belirterek, “Son 20 yıldır Çorum’a, rutin devlet yatırımları ve hizmetleri dışında bir şey yapılmış, bir eser kazandırılmış değil. Havalimanı ve demiryolu mutlak beklentilerimiz. Eski hastanenin yeniden açılması ise, çok büyük yatırım harcamasını da gerektirmiyor. Bu bile yapılmayacaksa, Çorum temelli gözden çıkarılmış demektir.” şeklinde konuşuyorlar. (Haber Merkezi)