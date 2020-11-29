İYİ Parti’nin hastane nöbeti sona erdirildi

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Fatih Temur’un Cuma günü gazetemizi ziyaret ederek verdikleri bilgiler, 28 Kasım Cumartesi sayımızda “Hastane inşaatı 2021 başında başlayıp yıl içinde bitirilecek” başlığıyla verilmişti.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Cumartesi akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, hastane nöbetinin sona erdirildiğini bildirdi.

Özsaçmacı, mesajında şöyle dedi:

“Çorum halkının sağlıkla ilgili talep ve çekincelerini, bir kıvılcım olarak başlattığımız ‘hastanemiz açılsın’ nöbetinde, kıymetli Çorumlu hemşehrilerimiz kıvılcımı büyük bir ateşe çevirip yedi gün boyunca ateşi harlayarak tüm toplumu bir araya getirmiştir. Sonuç itibariyle, hastanemizin açılması için çalışmaların başlatıldığı kamuoyuna bildirildi. Yaklaşık bir haftadır halkımızın katılımı ile sürdürülen nöbet bekleme, bugün itibariyle sona erdirilmiştir.”

Mesajda, hastane nöbetine katkıda bulunan herkese de teşekkür edildi. (Haber Merkezi)