İYİ Parti’nin acı günü

İYİ Parti Kargı Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Nemli vefat etti.

Bir süredir hastanede tedavi gören İYİ Parti eski İlçe Başkanı Ahmet Nemli bugün hayatını kaybetti.

Nemli’nin cenazesi önceki gün Karg’da öğle namazına müteakip Mihrihatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.(Aliye ÖNCEL)

