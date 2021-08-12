İYİ Partili Yıldız, Körücek Köyü’nün sorunlarını dinledi

Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nü ziyaret eden Erkan Yıldız, Köy Muhtarı İlhan Topcu, Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği önceki dönem yöneticileri Hikmet Yavuz, Gani Uysal ve köy halkı ile sohbet ederek sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Köy Muhtarı İlhan Topcu, ziyaretinden dolayı Erkan Yıldız’a teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

