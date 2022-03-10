İYİ Partili kadınlardan emekçi kadınlara ziyaret
İYİ Parti İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla seraları ziyaret etti. Seralarda çalışan kadınlarla sohbet edip, Kadınlar Günü’nü kutlayan İYİ Partililer ayrıca seradaki kadınlara lavanta ve çeşitli hediyeler verdi. (Haber Merkezi)
Güncel 10.03.2022, 00:03
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