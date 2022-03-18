İYİ Parti’den ziyaret
İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Başkan Yardımcısı Sinem Sarı ve Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı İlknur Coşkuner, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler. (Taner ŞİMŞEK)
Güncel 18.03.2022, 19:37
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