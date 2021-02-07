İYİ Parti’den Orhan Sarı’ya tepki

“Bir tarım il müdürü siyasi partileri kendine göre sıralayıp onları kendi çirkin dünyasında konumlandırmasına laf ola beri gele denir” diyen Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kendi alanı ve haddi olmamasına karşın bizi İYİ Parti’yi tanımlama ve konumlandırmaya kalkışan Tarım Müdürü Sarı’ya uyarımızdır. Müdürlük bünyesindeki kamu sendikalısı gariban memurları yıldırdığına benzetmesin, gördüklerin ile görmek istediklerin arasındaki farkı siyasi hafızamızla fazlasıyla veririz. Siyaset yapacaksanız buyurun meydana bekleriz. Yoksa Çorum’daki rektörün kaç yerden maaş aldığını, ne kadar aldığını nerden çıkardın, Çorum’daki üniversite ile uğraşmanı ve siyasi açıklamalar yapmanı anlayamadık daha net açıklarsan seviniriz.

Girmiş olduğunuz sellağ da sizlere mutluluklar dilerim lakin Çorum tarımı adına ne kadar üzgün olduğumu da belirtmek isterim. O nedenle Ziya Paşa’nın sözünü bir kez daha hatırlamakta fayda var; ‘Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar; Katır mühürdar oldu, eşek defterdar!” (Haber Merkezi)