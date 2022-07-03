İyi Parti’den kutlama
İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Başkan Yardımcısı Bilgin Sucu, Merkez İlçe Kurucu Başkanı Mustafa Eker, Yönetim Kurulu üyeleri Bilgehan Selbes ve Necip Barış Yüce, SMMMO Başkanı Ceyhan Baran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Oda Sekreteri Mustafa Torun da hazır bulundu. (Haber Merkezi)
Güncel 03.07.2022, 18:58
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