İYİ Parti’den ilçelere çıkarma

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’e Bayat’ta İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Doğan eşlik ederken, İYİ Parti Genel İdare Kurul Üyesi Mümin İnan ise Dodurga ziyaretinde İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Yıldız eşlik etti.

Vatandaşlarla hasbihal eden milletvekilleri, gittikleri her yerde ilgiyle karşılandı. Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının sorun ve talepleri yerinde tespit edildi.

Esnafları ziyaret eden milletvekilleri, tuttukları raporları ise Genel Merkez’e rapor edecekler.

(Haber Merkezi)