İYİ Parti’den ihtiyaç sahipleri için kermes
Güncel 24.12.2021, 00:05
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İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından geliri ihtiyaç sahiplerine aktarılacak olan bir kermes organize edildiğini bildirdi.
Bugün ve yarın olmak üzere iki gün boyunca açık kalacak olan kermesin, Azap Ahmet Sokak No 30 (eski Cinonlar Mağazası) adresinde faaliyet göstereceğini kaydeden Özsaçmacı, kermesten elde edilen gelirin muhtarlıklar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi. (Haber Merkezi)
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