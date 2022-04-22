İYİ Parti’den çocuk etkinliği

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türk milletinin egemenliğinin ispatı olan 23Nisan’ı hiçbir kişisel egemenlik yerine koydurmayacaklarını belirterek; “Biz bu gerçeğin altını çizerek, ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı, çağın gereklerine uyumlu eğitimi alabilen, temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanabilen çocuklar olmaları için çalışıyoruz” dedi.

Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye’nin mutluluğu çocukların mutluluğuna, ülkenin gelişmesinin çocukların gelişmesine bağlı olduğu bilinciyle 23 Nisan'ı çocuklara hediye ettiğini belirten Bekir Özsaçmacı bayram nedeniyle yayınladığı mesajında; TBMM’nin 102. kuruluş yıl dönümü ile 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyor; sevgi dolu kalpleri ve umutlu gözleriyle vatanımızın teminatı olan tüm çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan İYİ Parti İl Başkanlığı binası önünde yarın (23 Nisan 2022 Cumartesi) saat 13.00’de çocuklara yönelik serbest resim çalışması, bayrak ve balonların dağıtımı yapılacağı da açıklandı.

(Ömür SOYTEMİZ)

