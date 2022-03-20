İYİ Parti’den Çanakkale programı

İYİ Parti Çorum Teşkilatı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda bir program düzenledi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile Eğitim Politikaları Başkanı Menekşe Fakı’nın birer konuşma yaptıkları programda, Çanakkale kahramanlarının menüsü olarak üzüm hoşafı dağıtıldı.

(Aliye ÖNCEL)

