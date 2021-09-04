İYİ Parti’den aşure

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl ve Merkez İlçe Teşkilatı yöneticileri, Kadın Politikaları Başkanlığı üyeleri ile Milletvekili adayı Av. Mehmet Fatih Arslan’ın katılımı ile Kadeş Barış Meydanı’nda Muharrem ayı nedeniyle dağıtımı yapılan aşureye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduğunu kaydeden İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, tüm sorunların çözümü için millet olarak birlik olunmasının önemine değindi.

(Süleyman ERDEN)

