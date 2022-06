İYİ Parti’de Uğurludağ ve Aşdağul’a atama

İYİ Parti her geçen gün güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam ettiğini kaydeden Özsaçmacı, “20 yıllık iktidarın yanlışlarından bitkin düşen yorulan halkımızın yegâne umudu İYİ Parti olmaktadır. Bugün vatandaşlarımızın yoğun ilgi ve teveccühü bunun bir göstergesi olmaktadır” dedi.

İYİ Parti Çorum teşkilatlarında yenilenmeler ve geliştirmelerin seçim süreci boyunca devam edeceğini belirten Özsacmacı, “Bu kapsamda Uğurludağ ilçe teşkilatımızda yeni bir atama yapılarak teşkilatımızın güçlenmesi ve gelişmesi hedeflenmiştir. Aynı doğrultuda Çorum’un iki beldesinden biri olan Aşdağul beldemizin teşkilat başkanlığına yeni bir atama yapılarak gelecek seçimlerin bölgelerinde birinci parti olma hedeflerini güçlendirmektedir.

Genel Başkanımızın Çorum teşkilatlarına olan güveni bizleri daha iyiye, daha ileriye, doğru çalışmaya her geçen gün büyüyerek ulaştırmaktadır. Teşkilatlarımızda seçim sürecine hazırlamada performansa dayalı yenileme ve güçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Partilerine her gün her hafta onlarca yeni üye katılımı olduğunu söyleyen Özsaçmacı, “Partimizdeki çalışma toplantılarımız esnasında bu son üç gün içerisinde yeni üye olan yol arkadaşlarımıza da bu vesile ile rozetleri takılarak hoş geldiniz demenin ayrı bir sevincini yaşamaktayız. Partimize yeni üye olan yol arkadaşlarımız bizlere güç ve azim katmaktadırlar.

Seçim elbet gelecek. Seçmen velinimet olarak helal oylarınızla, demokrasi içinde sandıkları, bu harami düzen bozulsun, bu harami düzeni yaratanlar gitsin diye kullanacaksınız. Sandıklar patlayacak. Biz de sizin helal oylarınızı namusumuz belleyeceğiz ve onları koruyacağız.” (Haber Merkezi)