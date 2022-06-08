İYİ Parti’de kadın komisyonları oluşturuluyor
İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı’nda “Kadın İstihdamı Komisyonu”, “Toplumsal Şiddetle Mücadele Komisyonu”, “Anne ve Çocuk Komisyonu” ve “Basın ve Propaganda Komisyonu” oluşturuldu.
Güncel 08.06.2022, 18:48
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Orta Karadeniz Bölgesi Kadın Politikaları Eğitim Koordinatörü Özden Sel ve Yardımcısı Kıymet Polat, Çorum İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Söz konusu ziyaretle ilgili İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, “Oluşturulan komisyonlarla İYİ Parti kadınlara verdiği önemi vurguluyor.
Kadınlar için neler yapabiliriz, kadınlar olarak devletimiz, milletimiz için neler yapabilirizi konuşmak ve kadınlarımızın sıkıntılarını dinlemek için İYİ Parti yollara çıktı.
İYİ Parti Kadın politikaları hakkında yöneticilere bilgiler verdiler. Genel merkez yöneticileri ile birlikte il yöneticileri ve komisyon üyelerinin katılımıyla değerlendirmeler yapıldı” denildi. (Haber Merkezi)
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