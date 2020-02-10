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İYİ Parti’de Erkan Yıldız yeniden Merkez İlçe adayı

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, haftasonu yapılacak olan kongre öncesi adaylığını açıkladı.

İYİ Parti’de Erkan Yıldız yeniden Merkez İlçe adayı

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, haftasonu yapılacak olan kongre öncesi adaylığını açıkladı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:48
İYİ Parti’de Erkan Yıldız yeniden Merkez İlçe adayı

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın ikinci olağan genel kurulunun 16 Şubat 2020 günü saat 13.00’de Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleşeceğini dile getiren Erkan Yıldız, bir basın toplantısı düzenleyerek yeniden aday olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar baskılara boyun eğmediğini ve hiçbir zaman yollarından şaşmadıklarını söyleyen Erkan Yıldız düzenlediği basın toplantısında şu görüşlere yer verdi: “Bizler İYİ Partiliyiz. Ülke iyi olana kadarda mücadelemize devam edeceğiz. Partimiz kurulduktan çok kısa süre içerisinde baskın seçimlerle iktidarın tek korkusu ve tek alternatif olarak mücadelemizi verip meclisteki yerimizi almış bulunuyoruz. 1 Ocak 2019 tarihinde il Başkanımızın önerisi ve Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcımız Koray Aydın’ın uygun görmesi ve Genel Başkanımız Meral Akşener’in imzası ile Merkez İlçe Başkanlığı görevine atandım. Atandığım günden itibaren yönetim kurulumuz ile birlikte Genel Başkanımız Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapmak için bir söz verdik ve toplumumuzun her kesimi ile birlik olduk.

Çorumlu olmaktan ve Çorum’a hizmet etmekten gurur duyuyorum. Bu güne kadar kendi şahsi menfaatlerim adına kimse önünde eğilmedim ve asla eğilmeyeceğim. Amacımız iktidar olup Çorum’a hizmet getirmektir. Çorum’un hak ettiği iyi yatırımları Çorum’a getirmek bizlere nasip olacak inşallah. Yeniden Merkez İlçe Başkanlığına adayım. Allah yardımcımız olsun”

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 10.02.2020 22:50
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