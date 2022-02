İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldız: “Her şeyiniz yalan”

İktidar temsilcilerini sert sözlerle eleştiren İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldız, “İktidarın verdiği her söz yalan oluyor” diye konuştu.

Erkan Yıldız sosyal medyadan yaptığı eleştirileri şu şekilde dile getirdi: “Günlerdir araştırma yapıyoruz elinizde avucunuzda iki kalem konuşmak için lafınız var.

Aslına bakarsanız zerre elinizde projeniz yok. 'Yol yaptık' diyorsunuz ama kendi projeniz değil. Çorum- Ankara yolu Sayın Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın imzası ile yapıldı.

Tamamlamak size nasip oldu. Her hafta çıkıyor, AKP'li Çorum vekilleri 'Hastaneye şu kadar doktor geldi' falan filan asparagas haber yaparak insanları kandırıyor.

Her şeyiniz yalan.

Randevu sistemine giriyorsun bir radyoloji veya emar veya tomografi için 5 ay sonrasına sıra veriliyor.

Çorum'da sağlık sistemi çökmüş vaziyette. Önceden insanlar hastanelerde sıra bekliyordu kuyruklar vardı biz geldik bunlara son verdik.

Hadi oradan kendini bilmezler. Doğru sıra vardı bekliyordu insanlar ama 2 günde 3 günde muayene olup çıkıyordu.

Şimdi ne oldu hastanede sıra yok kuyruk yok ama 7- 8 ay evinde sıra bekliyor.

Sağlık sistemi Çorum'da çökmüş vaziyettedir.

Buradan Sayın yetkililere sesleniyorum:

Çıkın ve derdinizi anlatın.

Çorum'da sağlık konusunda gelen doktorlar neden durmuyor?

Ben halkın feryadıyım, ben halkın sesiyim.

Sayın vali, Sayın vekiller susmayın ve Çorumlunun sesine kulak verin.

Son zamanlarda Çorum'da yaşanan ölüm vakaları yok kalp krizi yok kan pıhtılaşma sonucu falan da filanda çıkın ve Covid 19 dan gerçek ölüm sayısını söyleyin.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”

(Haber Merkezi)